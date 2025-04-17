İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık 2024’ten bu yana 175 bin 512 Suriyeli’nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, 2017-2025 yılları arasında ise toplam 915 bin 515 Suriyeli’nin aynı şekilde geri dönüş yaptığını belirtti.ANKARA (İGFA) - 12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığı dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2011’deki Suriye İç Savaşı’nın yarattığı acılar ve göç yönetimindeki zorluklara dikkat çekerek, 8 Aralık 2024’te Baas rejiminin çökmesi ve Esed’in kaçmasıyla Suriye’nin özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti.

Bu tarihin, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, geri dönüşlerin hız kazandığını kaydetti. 9 Aralık 2024 tarihinden bu yana 175 bin 512 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 2017-2025 yılları arasında toplam 915 bin 515 Suriyeli'nin aynı şekilde geri dönüş yaptığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 12 yıllık süreçte göç yönetimini başarıyla yürüttüğünü belirten Bakan Yerlikaya, “Medeniyet değerlerimiz, uluslararası hukuk ve insani ilkelerle göç süreçlerini yönetmeye devam edeceğiz” dedi.