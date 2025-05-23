İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2. Toplantısı için bulunduğu Bakü’de, Azerbaycan’ın Milli Lideri merhum Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret ederek dua etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2. Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan’ın bağımsızlığına ömrünü adayan Milli Lider Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti.

Türkiye-Azerbaycan arasındaki derin bağların ve ortak tarihe duyulan saygının bir göstergesi olan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, ziyarette dua ederek, “Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dileğinde bulundu.

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https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1925833823599673499

Kaynak: İGF