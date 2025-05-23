Türk Ocağı Derneği’nin New York’ta LÖSEV yararına düzenlediği gecede, lösemiyi yenen 8 çocuk hikayelerini paylaştı. LÖSEV Kurucusu Dr. Üstün Ezer, “LÖSEV USA”nın kurulduğunu müjdeledi.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta, Türk Ocağı Derneği’nin LÖSEV için düzenlediği bağış gecesinde, lösemiyi yenen 8 çocuk sahneye çıkarak umut dolu hikayelerini anlattı.

Türk Ocağı Derneği Başkanı Özgü Süleymanoğlu’nun ev sahipliğindeki etkinlik, yüzlerce konuğu duygulandırdı ve umut aşıladı. Türk Amerikan toplumundan isimlerin katıldığı etkinlikte, LÖSEV Kurucusu Dr. Üstün Ezer, vakfın kuruluşunu ve başarılarını paylaşarak “LÖSEV USA”nın kurulduğunu duyurdu.

LÖSEV’in eğitim kurumlarında öğrenim gören Rana Çetindil (15), Esile Yazıcıoğlu (11), Arda İcemiş (13) ve Ateş A. (12), tedavi süreçlerini ve LÖSEV’in onlara sunduğu desteği anlattı.

Rana, “LÖSEV bana hayat ve doktor olma hayali verdi” derken, Esile, “Asla yalnız değilsiniz” mesajını verdi. Arda ve Ateş, LÖSEV sayesinde hayallerinin gerçek olduğunu vurguladı.

“YÜZDE 94 BAŞARIYA ULAŞTIK”

LÖSEV kurucusu Dr. Üstün Ezer, LÖSEV’in bağışlarla Türkiye’nin en modern kanser hastanesini kurduğunu, iyileşme oranını yüzde 10’dan yüzde 94’e çıkardığını belirtti. Eğitim, tarım ve sosyal destekle büyüyen vakfın artık ABD’de de faaliyet göstereceğini söyledi. Ezer, “Atatürk’e söz verdik, yüzde 100 başarıya ulaşacağız” dedi.

Genç sanatçı Sezen Ulucan’ın piyano ve keman performansıyla renk kattığı gecede, çocuklara hediyeler verildi.