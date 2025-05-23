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Taraftarlar, 940 kilometrelik Adana yolculuğunu 14 saatte karayoluyla yapmak zorunda kalan taraftarlar, havalimanı meselesinin çözülmesini talep etti.

Taraftarlar, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekilleri Volkan Altınöz ve Ferit Gündoğdu’ya teşekkür ederken, Balıkesir Merkez Havalimanı’nın 20 yıldır çözülemeyen sorununa tepki gösterdi.

TARAFTARDAN TEŞEKKÜR VE HAVALİMANI İSYANI

Başkan Ahmet Akın’ın Ankara’daki yatırım temasları sürerken, Başkan Vekilleri Volkan Altınöz ve Ferit Gündoğdu’nun sağladığı bu destek, taraftarın şampiyonluk coşkusuna ortak olmasını sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirspor’un TFF 3. Lig Play-Off final maçına taraftar taşıyacak 10 otobüs ve kumanya desteği sağladı. Taraftar, havalimanı sorununun çözümsüzlüğünden şikayetçi. BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesirspor’un 24 Mayıs 2025’te Muşspor ile Adana’da oynayacağı TFF 3. Lig Play-Off final maçı için taraftara 10 otobüs ve kumanya desteği verdi.

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