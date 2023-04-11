Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Eylül Mahallesi Selvi Sokak’ta sigara izmaritinden çıktığı düşünülen yangında dairede bulunan Rengin K. (22) ve Mehmet Y. (31) dumandan etkilendi. Olay yerine gelen Bandırma İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından dumandan etkilenenler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonrasında daire kullanılamaz hale gelirken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanlardan Mehmet Y.’nin yakalanması olduğu öğrenildi.