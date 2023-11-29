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Sosyal belediyecilik çalışmaları ile günün her saatinde vatandaşlarının yanında olan Bandırma Belediyesi, bu kış da çorba ikramlarına başladı.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi’nin vatandaşlara sabah erken saatlerde yaptığı sıcak çorba ikramı yüzleri güldürüyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilen bu hizmet Bandırma’nın birçok noktasında faaliyetini sürdürüyor.

Çorba ikram noktaları sayesinde üniversite öğrencileri, hasta yakınları, erken saatlerde iş başı yapan çalışanlar başta olmak üzere binlerce Bandırmalı güne sıcak çorbalarla içleri ısınarak başlıyor.

Çorba ikramı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun “Vatandaşlarımız soğuk kış günlerinde sıcacık ikram ettiğimiz çorbalarımızla güne başlıyor. İkram noktaları olarak üniversite öğrencilerimizin ve hasta yakınlarının yoğun olduğu lokasyonları seçtik. Şu anda büyük bir memnuniyet var. Öğrencilerimiz, işçilerimiz ve hasta yakınlarımızın belediyemizin hizmeti ile güne başlaması, vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak önceliğimiz. Halkımıza afiyet olsun” şeklinde konuştu.