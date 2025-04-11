Bankacılık Düzenelem ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların çevresel sürdürülebilirliğe katkısını ölçmek için yeşil varlık oranı hesaplamasını düzenleyen tebliğ yayımladı. Raporlama zorunluluğu 30 Haziran 2025’te başlayacak.ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların çevresel sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere katkısını ölçmek amacıyla “Bankaların Yeşil Varlık Oranı Hesaplaması Hakkında Tebliğ”i yayımladı.

Bugnkü Resmi Gazete’de yer alan tebliğ, bankaların yeşil varlık oranı (YVO) ve diğer anahtar performans göstergelerinin hesaplanması ile raporlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, yeşil varlık oranı, bankaların bilançolarındaki çevresel hedeflere katkı sağlayan uyumlu varlıkların, belirli kriterler çerçevesinde toplam varlıklara oranı olarak hesaplanacak.

Çevresel hedefler arasında iklim değişikliğini azaltma, döngüsel ekonomiye geçiş, biyoçeşitliliğin korunması ve kirliliğin önlenmesi gibi maddeler yer alıyor. Uyumlu varlıklar, çevresel hedeflere katkı sağlamanın yanı sıra çevreye zarar vermeme ve asgari sosyal güvenlik standartlarına uyum koşullarını karşılamak zorunda.

Bankalar, teknik tarama kriterlerini bağımsız doğrulayıcı taraflarca onaylanmış raporlar, sertifikalar veya harcama belgeleriyle tevsik etmekle yükümlü olacak. Ayrıca, uyumlu varlıkların vadesi boyunca çevresel ve sosyal standartlara uygunluğu izlenecek.

Kullanım yeri tespit edilemeyen bazı işletme sermayesi kredileri de belirli şartlar altında yeşil varlık olarak değerlendirilebilecek.

Tebliğ kapsamında bankalar, yeşil varlık oranı raporlamalarını 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren BDDK’ya sunacak. Kurul, banka türü ve büyüklüğüne göre raporlama yükümlülüklerini farklılaştırabilecek ve yeşil varlık oranı için alt sınırlar ile hedefler belirleyebilecek.

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