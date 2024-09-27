Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, ilçenin ‘Hanım Ağa’ lakabıyla tanınan kadın çiftçisi ve belediye meclis üyesi Hicrigül Eroğlu’nun tarlasında gerçekleşen pamuk hasadına katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir’in de eşlik ettiği hasatta , başına takkesini takan Başkan Arıcı, pamuk toplama makinesinin direksiyonuna geçerek pamuk topladı. Arıcı, çiftçilerin sorunlarını dinledi ve sohbet etti.

Pamuk tarlasındaki hasadın ardından çiftçilerle birlikte yemek yiyen Başkan Arıcı, çiftçilerin dilek ve beklentilerini yerinde dinleyerek her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Başkan Arıcı, “Koçarlı’nın verimli topraklarında bereketli bir hasat dönemine girdiğimiz için çok mutluyuz. Çiftçilerimizin elbet sorunları var ancak biz her zaman çiftçilerimizin yanındayız” dedi.

Başkan Arıcı ayrıca Çiftçilerin emeğinin karşılığını alacağı verimli bir sezon olmasını diledi.

Tarla sahibi Hicrigül Eroğlu ise dönüm başına 500 kilo rekolte beklediklerini belirterek, sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.