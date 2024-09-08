Başkan Arıcı, mesajında yeni eğitim döneminin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, başarı temennisinde bulundu.

Başkan Arıcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatında başarılı bir dönem geçirmelerini diliyorum. Bu süreçte fedakârca görev yapan öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha aydınlık yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılının Koçarlı’ya ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Arıcı, her zaman olduğu gibi eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.