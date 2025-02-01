Deva Spor Kulübü Başkanı Bekir Ulu, yeni şekillenen kulübün faaliyet alanlarını genişletmek için yoğun çaba sarf ettiklerini, ancak mevcut düzenlemeler nedeniyle ciddi zorluklarla karşılaştıklarını belirtti. Ulu, özellikle antrenör eksikliği ve kademeli sistemin sporu teşvik etmek yerine zorlaştırdığını ifade etti.İSTANBUL (İGFA) - Deva Spor Kulübü Başkanı Bekir Ulu, kulübün farklı alanlarda faaliyet göstermesi için 9 branşta başvuru yaptıklarını, ancak yalnızca birkaç branşta tescil alabildiklerini belirtti:

"Deva Spor Kulübü olarak tüzüğümüzü hazırladık ve Gençlik Spor’a 9 branşta faaliyet göstermek için başvurumuzu yaptık. Ancak şu anda yalnızca satranç, futbol, atletizm ve voleybol branşlarını tescil edebildik. Diğer branşlar için antrenör bulmakta büyük zorluk yaşıyoruz. Bulduğumuz antrenörler çoğunlukla birinci kademe oluyor, ancak mevcut sistemde en az ikinci kademe antrenör istendiği için bu branşları tescil ettiremiyoruz."

“5 KULÜP SINIRI, GELİŞİMİN ÖNÜNÜ KESİYOR”

Ulu, ikinci kademe ve üzeri antrenör sayısının az olması ve mevcut sınırlamaların, kulüplerin büyümesini zorlaştırdığını vurguladı:

"İkinci kademe antrenör bulduğumuzda dahi 5 kulüple sınırlı bir sistemle karşılaşıyoruz. Bir antrenör, yalnızca 5 kulüpte görev alabiliyor ve bu sınır nedeniyle biz 6. kulüp olarak o branşı tescil ettiremiyoruz. Bu durum, kulüplerin büyümesinin ve yeni branşlar açmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor."

“SPORA İLGİ VAR, AMA DESTEK VE KAYNAK YETERSİZ”

Gençlerin ve vatandaşların spora olan ilgisinin yüksek olduğunu, ancak destek eksikliği nedeniyle bu ilgiyi sürdürülebilir hale getirmenin zor olduğunu belirten Ulu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerin ve vatandaşların spora ilgisi büyük. Ancak mevcut sistem, bu ilgiyi destekleyecek yeterli kaynağı ve altyapıyı sunmuyor. Sporu yaygınlaştırmak ve daha fazla genci sporla buluşturmak istiyoruz, ancak tescil süreçlerinden kaynaklanan engeller nedeniyle bu hedefimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Sporun yaygınlaşması için daha esnek ve kapsayıcı bir sistem şart."

“DAHA KAPSAYICI BİR SİSTEME İHTİYAÇ VAR”

Başkan Ulu, spor kulüplerinin önünü açacak düzenlemeler yapılması gerektiğini belirterek çözüm önerilerini dile getirdi:

"Antrenör sınırları ve kademe zorunlulukları gibi engeller, spor kulüplerinin gelişimini baltalıyor. Daha kapsayıcı bir sistemle, birinci kademe antrenörlerin de belirli branşlarda görev alabilmesine izin verilmeli. Ayrıca, sınavların daha sık yapılması ve ücretlerin daha makul seviyelere indirilmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde spor kulüplerinin önü açılabilir ve gençler daha fazla sporla buluşturulabilir."

“TÜM ENGELLERE RAĞMEN SPORUN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Deva Spor Kulübü Başkanı Bekir Ulu, tüm zorluklara rağmen sporun gelişimi ve yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz Deva Spor Kulübü olarak her türlü engellemelere rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz. Amacımız, daha fazla genci sporla tanıştırmak, yeni branşlar açarak sporun yaygınlaşmasını sağlamaktır. Yetkililerden beklentimiz, sporu destekleyen ve kolaylaştıran bir sistemin bir an önce hayata geçirilmesidir."