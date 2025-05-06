Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 53 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anarak, onların tam bağımsız Türkiye mücadelesine bağlılık mesajı verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı 53. yıl dönümünde andı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gençliğin baharında, umut dolu yürekleriyle darağacına korkusuzca yürüyen üç yiğit fidanımızı; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Bugün, bundan tam 53 yıl önce, gençliğin baharında, umut dolu yürekleriyle darağacına korkusuzca yürüyen üç yiğit fidanımızı; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz.Sabah 05:30’da Üç Fidan Gençlik Parkı’nda tuttuğumuz şafak nöbeti, onların… pic.twitter.com/yju0wI0V5k— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) May 6, 2025

Bozbey, Nilüfer'de Üç Fidan Gençlik Parkı’nda sabah 05:30’da düzenlenen şafak nöbetine dikkat çekerek, bu etkinliğin üç fidanın tam bağımsız Türkiye inancına olan bağlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı. Paylaşımında, “İçinden geçtiğimiz bu karanlık günlerde onların inancıyla haykırıyoruz: Yaşasın tam bağımsız Türkiye” ifadelerine yer verdi.

Başkan Bozbey, üç fidanın mücadelesini selamlayarak, onların anısını yaşatma kararlılığını bir kez daha ifade etti.