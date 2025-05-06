Türk Kızılay’ın Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının katılımıyla Ankara’da gerçekleşti. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.ANKARA (İGFA) - Türk Kızılay’ın üç yılda bir düzenlenen Olağan Genel Kurulu, Ankara’daki ATO Congresium’da yapıldı. Törene, Kızılay Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milletvekilleri, bürokratlar ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kızılay, 157’nci yılına yaklaşan bir merhamet çınarı. Çanakkale’den Gazze’ye, Afrika’dan afet bölgelerine insaniyet bayrağını taşıyor. Bu hizmetler, milletimizin hayırseverliğiyle gerçekleşiyor” diye konuştu. 941 delegenin katıldığı seçimde oyların tamamını alan Yılmaz, yeniden Genel Başkan seçildi. Yılmaz, Kızılay’ın insanlığa hizmet misyonunu güçlendirme çağrısı yaptı.

YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Genel Kurul’da Kızılay’ın gelecek üç yıllık yönetim ve denetim kurulları da belirlendi.

Yönetim Kurulu; Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz (Genel Başkan), Esra Özkoç, Semra Tozaraydın, Zübeyde Çelik, Emre Koç, Yusuf Ramazan Saygılı, Şükrü Can, Ömer Faruk Çalışkan, Kamil Karadeniz, Yener Tanık ve Mustafa Sarılar’dan oluştu.

Denetim Kurulu ise İsmet Durmuş, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci, Zuzan Hasibe Beytul ve Nur Çetin’den oluştu.