Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 06 Mayıs Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yurdun iç ve doğu bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altında olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek.

Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis hadisesi görülebileceği uyarısı yapılırken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artmaya devam edeceği öngörülüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıklar, özellikle yağışlı bölgelerde nemle birleştiğinde hissedilirliği artırabilir.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Şiddetli rüzgar uyarısı bulunmazken, hava koşullarının genel olarak sakin olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şu an için herhangi bir meteorolojik uyarı yayımlamazken, vatandaşların yerel hava durumu gelişmelerini takip etmeleri önem taşıyor. Özellikle yağış beklenen bölgelerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.