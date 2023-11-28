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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yakuplu Mahallesi sakinleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kahvaltıya yüzlerce mahalle sakini ile meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Çocuklar için özel oyun alanı da kurulan buluşmada vatandaşların öneri ve taleplerini tek tek dinleyen Başkan Çalık, hayata geçirdiği uygulamalar ve projeler hakkında da bilgiler verdi.

Yakuplu Mahallesi’nde BeylikdüzüFatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ve Yakuplu Kent Ormanı gibi vizyon projelerihayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Çalık, “4,5 yıl boyunca geleceği inşa etmek için hep birlikte çalıştık. Çocuklarımızın bu kentte kahkahaları çoğalsın, mutlulukları artsın diye hizmet ürettik. Bu kentte yaşayan her bir can bizim için çok değerli. Huzurlu bir Beylikdüzü için çıktığımız bu yolda ilçemizi emin adımlarla İstanbul’un en güzel ilçesi haline getirmek için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Beylikdüzü’nde yaşayan komşularının ekonomik gelişimlerine destek olan projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Çalık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olurken ekonomik zorluklar karşısında mücadele eden vatandaşlarımız için toplumsal projeler ürettik. Kadının güçlenmesi için fırsat eşitliği prensibiyle projeler ürettik. Gençlerin projelerini onların gözünden gördük. Biz Beylikdüzü’nün geleceğini de tasarlıyoruz, tasarlamaya da devam edeceğiz. Çocuklarımız için kreşler yapıyoruz, yaz spor okulları, kültür ve sanat kurslarımız var ve bunları da ücretsiz olarak sunuyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Kısa sürede açılışını yapacağımız Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nin içinde gözlem evimiz olacak. Bu kentin çocuklarına uzay deneyimini de yaşatacağım. Bir toplumda eğer çocuğu, kadını ve genci mutlu edebilirseniz toplum mutlu olur. Kadını, genci ve çocukları önceleyen projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bu kente bu anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.