Ziyarette Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan ve ekipler, desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yangınlara müdahale eden ateş savaşçılarının İtfaiye Haftası’nı kutlayan Başkan Çerçioğlu, “Ekiplerimiz yıl boyunca kentimizde çıkan yangınlarla, yaşanan afetler ve olumsuzluklar ile kahramanca mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerimizin her zaman yanındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz olmak üzere tüm itfaiyecilerimizin haftası kutlu olsun” dedi. Başkan Çerçioğlu, ziyaretlerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER