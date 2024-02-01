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Başkan Çerçioğlu’na satış yapmakta çok zorlandıklarını belirten bir pazar esnafı, önceden tek bir günde sattıkları sebzeleri artık birkaç pazar dolaşarak ancak satabildiklerini söyledi. Pazar esnafı, vatandaşların alım gücündeki düşüşün en büyük göstergesinin ise pazar kapanırken arta kalanları toplamaya gelen vatandaşlar olduğunu belirtti. Esnaf, “Üretip, ürettiğini satmaya çalışan da perişan, bizim zorlukla ürettiğimizi almaya çalışan da perişan. Böyle bir dönemi hiç yaşamamıştık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ve pazar esnafının ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğini ve enflasyon karşısında düştükleri durumu çok iyi bildiklerini ifade eden Çerçioğlu ise, Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla zor durumdaki her vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.