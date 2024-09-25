Başta öğrenciler olmak üzeri 7’den 70’e tüm vatandaşlar 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu’nu ziyaret ediyor.

Modern ve ferah bir çalışma ortamı sunmasının yanı sıra kütüphane, sınırsız internet ve kafe hizmeti de veren 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, öğrencilere ders çalışma, araştırma yapma ve projeler üstünde çalışma imkânı sağlıyor. Öğrenciler çalışma salonu, geniş masa ve sandalye düzenlemeleri, modern aydınlatma sistemleri ve sessiz bir çalışma ortamı ile donatılmış olan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini belirtti.



Başkan Çerçioğlu: Öğrencilerimiz yanında olmayı sürdüreceğiz

Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti ve “Gelecek nesillerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim ve öğretim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirmeye, gençlerimizin hem kendilerini geliştireceği hem de sosyalleşme imkânı bulacağı projeler üretmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız, destekçileriyiz” ifadelerini kullandı.