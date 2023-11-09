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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Sökeli vatandaşlarla buluştu. Efeler ilçesinin ardından Söke'de Ata Tohumlarından elde edilen kışlık sebze fidelerinin dağıtımını yapan Çerçioğlu, Söke pazarını da ziyaret etti. Çerçioğlu'na Söke ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kışlık sebze fidesi dağıtımı devam ediyor. Bugün Söke ilçesinde de on binlerce fide dağıtımı yapıldı. Fidelerden alan vatandaşlar Çerçioğlu'na yerel tarım ürünlerini koruduğu ve gelecek nesillere aktardığı için teşekkür etti.

‘Ata Tohumlarını koruyacağız’

Çerçioğlu ise yerli sebzelerin ve tohumların önemine vurgu yaparak, "10 yıldır Ata Tohumlarımıza sahip çıkarak hem ürettiğimiz tohumları hem de sebze fidelerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Yerel ürünlerimizi korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar Söke pazarını da ziyaret eden Çerçioğlu'na hayat pahalılığından yakındı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen vatandaşlar, tencerelerini kaynatmakta zorlandıklarının altını çizdi.

