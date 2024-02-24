Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Efeler Belediye başkan adayı Anıl Yetişkin ile birlikte Berat Kandili dolayısıyla tavuklu pilav dağıtımı gerçekleştirdiler. Tüm vatandaşların kandilini kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle Berat Kandilimiz mübarek olsun” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandili’nde de 17 ilçede ve 45 farklı noktada binlerce Aydınlıya hayır yaptı. Gelenekselleşen kandil hayrından alan vatandaşlar kandil günlerinde bir sıcak tebessüm oluşturan ve birlikteliği pekiştiren bu paylaşımların devam ettirilmesinden dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti.