Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Aile Tipi Koyunculuk Projesi" kapsamında kura ile belirlenen üreticilere küçükbaş hayvanları teslim edildi. Koçarlı’da gerçekleştirilen dağıtıma üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projeleriyle çiftçilerin aile ekonomisine de destek oluyor. Proje kapsamında bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sakız Koyunu Çiftliği’nde yetiştirilen 39 sakız koçu, 66 sakız koyunu, 24 Çine çaparı ve 8 Honamlı keçisi olmak üzere toplam 137 küçükbaş hayvan hibe edildi. Üreticiler, memnuniyetlerini dile getirerek Çerçioğlu’na üreticilere sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Çıkmaz dedim ama nasip bugünmüş"

Sakız koyununun veriminin bol olduğunu ve 35 tane koyunu olduğunu belirten Muammer Acar, “Televizyonda gördük dağıtıldığını ve geldik, katıldık. Çıkmaz dedim ama nasip bugünmüş. Nasip olursa bugün götüreceğiz. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ederiz. Sakız koyunlarının sütünün ve veriminin bol olduğunu biliyorum. Şu anda 35 tane koyunum var. Damızlık olarak kullanacağız” şeklinde konuştu.

‘Yaparsa Özlem Çerçioğlu yapar, kadınlarımızın gururu’

Azize ve Yüksel Demirbaş çifti ise koça ihtiyaçları olduğunu ve kuranın kendilerine çıkmasına çok sevindiklerini belirtti. Yüksel Demirbaş, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz bu çalışmalarından dolayı. Bir tek bu çalışmasından değil, yaptığı bütün işlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Kendi koçumuzu kendimiz seçiyoruz, bu da çok güzel. Hani al bu koç senin deseler belki de mağdur olur insanlar ama eşim kendi şansını kendisi seçti” dedi. Kadın üreticilere verdiği desteklerden dolayı Çerçioğlu’na teşekkür eden Azize Demirbaş ise, ‘‘Çok teşekkür ederiz Özlem Hanım’a, Allah razı olsun. Onunla gurur duyuyoruz. Her yaptığı işte kadınlarımızın gururu, baş tacı. Yaparsa en iyisini yapar. Yaparsa Çerçioğlu yapar. Kadınlarımızın gururu, baş tacımız’’ diye konuştu.

‘‘Kızımın okulu, oğlumun askerliği için değerlendireceğim’’

Hayvancılığa ilk kez başladığını ve kadın üretici olarak çok heyecanlı olduğunu dile getiren Hediye Akbaş, ‘‘Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum, Özlem Başkanımıza teşekkür ederim. Kızımın okulu, oğlumun askerliği için ilerletmeyi düşünüyorum. Ben zaten hayvancılığı çok seviyorum. Çocuklarım için devam ettireceğim’’ dedi.