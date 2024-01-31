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Çerçioğlu'na, Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ve Cumhuriyet Halk Partisi Yenipazar Belediye Başkan Adayı Malik Ercan eşlik etti.



Vatandaşlar, yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na geçinemediklerini, enflasyon karşısında zor durumda kaldıklarını söyledi. Maaşlarının simit ve çaya bile yetmediğinden yakınan emekliler, pazarlardan da alışveriş yapamaz hale geldiklerini dile getirdi. Çerçioğlu ise yaşanan ekonomik zorlukları çok iyi bildiklerinin altını çizip, her geçen gün sosyal yardıma başvuran vatandaş sayısının arttığını ifade etti.





Sosyal belediyeciliği, ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa eşit şekilde ulaştırdıklarını belirten Çerçioğlu, "Bugün vatandaşlarımız bir simit alırken bile hesap ederek alır hale gelmiş durumda. Emeklilerimizin durumu ortada. Çarşı, pazar ateş pahası. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.