Kocaeli'de Çayırova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi süreci tamamlandı. Çayırova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmeler imzayla sonuçlandı. Çayırova Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki imzalar, bugün Çayırova Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilen törenle atıldı. İmza törenine Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı ve sendika temsilcileri katıldı. Üç yılı kapsayan sözleşme hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Yeni sözleşmenin işçi ve emekçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, şunları aktardı;

“EMEK VE ALIN TERİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

“Toplu İş Sözleşmesini İmzaladık. Belediyemizde görev yapan mesai arkadaşlarımızı kapsayan üç yıllık toplu iş sözleşmesini, Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanımız Muharrem Subaşı ile birlikte imzaladık. Emeğin ve alın terinin her zaman yanında olan bir anlayışla; çalışanlarımızın haklarını gözeten, sosyal kazanımlarını güçlendiren güzel bir sözleşmeyi imza altına almanın mutluluğunu yaşıyoruz.

EVLENEN PERSONELE BEYAZ EŞYA DESTEĞİ

Ayrıca, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla evlenen işçi kardeşlerimize ve çocuklarına bir adet beyaz eşya desteği vereceğiz. Yeni sözleşmenin işçi ve emekçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”