Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da trafik güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’da ulaşım konforunu artırmak için 62 milyon 230 bin TL’lik yol yatırımlarını sürdürüyor. Dereköy, Peksimet ve Turgutreis mahallelerinde devam eden çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, toplamda 62 milyon 230 bin TL bütçeyle hayata geçirdiği yatırımlarla Bodrum’un ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Genel Sekreter Tayfun Yılmaz, yol projelerini yerinde inceledi ve Dereköy-Peksimet arasındaki 3 bin 875 metrelik asfalt seriminin tamamlandığını belirtti. Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda sürdürülen 34 milyon TL’lik yatırımla araç yolunun ardından bisiklet ve yürüyüş yolu inşası da planlanıyor.

BAŞKAN MANDALİNCİ: “BÜYÜKŞEHİR İLE BODRUM’UN HER NOKTASINDA ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum’un kronikleşmiş sorunlarına çözüm üretmek için uyum içinde çalıştıklarını vurguladı.

“Sayın Ahmet Başkan ile Dereköy ve Turgutreis’te yürütülen yol, yağmur suyu hattı ve peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Turgutreis’te araç yolu tamamlandı, bayram sonrası yürüyüş ve bisiklet yolları da tamamlanacak,” diyen Mandalinci, iş birliğinin ilçenin her köşesine yayıldığını belirtti.

“Ahmet Başkanımızın desteği ile Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi ayrımını kaldırdık. İki kardeş belediye olarak, Bodrum için birlikte çalışıyoruz. Ahmet Başkanımıza katkıları için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.