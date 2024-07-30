Didim’de yaşayan vatandaşların daha konforlu bir ulaşım ağına sahip olmaları ve modern bir kentte yaşamaları için Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Denizköy Mahallesinde yol yapım ve bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Vatandaşlarımızın daha güzel bir kentte yaşamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Denizköy Mahallemizde yol yapım ve bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hizmet odaklı projelerimizle daha güzel bir Didim inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.