Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul seyahatinde Star TV Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik ile bir araya Gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’na yaptıkları yatırımları ve önümüzdeki dönem yapacak olduğu projeleri anlatarak, Kuşadası’nın tanıtımına destek olmalarını istedi.

Başkan Günel Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ile yaptığı görüşmeyi Sosyal Medya hesabından duyurarak şu paylaşımı yaptı: “Star TV Genel Yayın Yönetmeni ve Ana Haber Spikeri sevgili Nazlı Çelik ile bir araya geldik. 2019 yılından bugüne kadar Kuşadası’nda yaptığımız çalışmaları anlatarak, önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimiz projelerimizi kendileriyle paylaştım. Misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederim” dedi.

Haber: M. Cemil Ağırbaşer