Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün yıl boyunca özveriyle çalıştığını belirten Başkan Ömer Günel, “Diğer turizm kentlerindeki meslektaşlarına da örnek olan mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Zabıta Teşkilatı’nın 198’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Başkan Ömer Günel Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle kahvaltıda buluştu. Kahvaltıya, Belediye Başkan yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari ve Özgür Batçıoğlu ile Zabıta Müdürü Nuri Can da katıldı. Toplantıda Başkan Ömer Günel, zabıta personelinin aslında bir nevi yerel polis olduğuna dikkat çekip, vatandaşların huzurunu sağlamak gibi önemli bir görevi de yürüttüğünü ifade etti.

"Diğer Turizm kentlerine de örnek oluyorsunuz"

Zabıta Müdürlüğü’nde görev yapan personelinin gece gündüz demeden çalıştığını belirten Başkan Ömer Günel, “Öncelikle bütün arkadaşlarımın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Sizler, çalışma azminizle diğer turizm kentlerinde görev yapan meslektaşlarınıza da örnek oluyorsunuz. Birlikte kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.