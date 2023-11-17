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Siyasi teamüller gereği bir ilçe başkanının belediye başkanlığına aday olması gerektiğine dikkat çeken CHP İlçe Başkanı Gürbilek yaptığı açıklamada “henüz kendi siyasi yaşamında çıta yükseltememişken, Kuşadası’nda partisini yerel iktidara aday göstermesi ayrı bir siyasi acizliktir”dedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kuşadası İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı yerel bir gazeteye talihsiz bir açıklama yapmış. Mensubu olduğu partinin siyasi hedefini ortaya koymak elbette ki en doğal hakkıdır. Ancak açıklamasında Belediye Başkanımızı ve yönetimini başarısızlıkla ve belediyemizin çalışmalarını, halkımızın memnuniyetsizliği ile değerlendirmesi siyasi bir gaflet göstergesidir.

Sayın Hayati Atlı belediye yönetiminde “faaliyet ve yönetim” içinde olmadığını iddia etmiştir.

Oysaki Sayın Atlı, hem Büyükşehir Belediyesi’nde hem de Kuşadası Belediyesi’nde encümen üyesi olarak faaliyet göstererek yönetimin karar ve uygulama mekanizmasının tam içinde yer almıştır. Geride bıraktığımız 4.5 yıl içinde zaman zaman Belediye Başkanımız tarafından vekili olarak tayin edilmiş ve yine kentimizi ilgilendiren faaliyet ve yönetimle ilgili kararlarda başkan vekili olarak imza atmıştır. Yaklaşan yerel seçimler öncesi partisinin ilçe başkanlığından istifa ederek meclis üyesi aday adayı olan Hayati Atlı’nın, Belediye Başkanını ve yönetimini eleştirmesi için Belediye Başkan adayı olmasını bekliyoruz. Çünkü siyasi teamüller gereği bir ilçe başkanı belediye başkanlığına aday olmalıdır.

Hâlihazırda meclis üyesi olan ve önümüzdeki dönemde tekrar meclis üyeliğine aday olan Hayati Atlı’nın, henüz kendi siyasi yaşamında çıta yükseltememişken, Kuşadası’nda partisini yerel iktidara aday göstermesi ayrı bir siyasi acizliktir. Kendisine şiddetle tavsiyemiz, partisinden belediye başkan aday adaylığını açıklaması ve ondan sonra bu tarz eleştirileri yapmasıdır.”

