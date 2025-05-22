Marmara Belediyeler Birliğinin 2025 Yılı 1. Meclis Toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri belli oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, komisyonda yeniden görev aldı.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB), 50. kuruluş yılı dolayısıyla hafta Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde 2025 Yılı I. Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Marmara Denizi’ne dair çevresel sorunlara dikkat çekmek ve MBB’nin 50 yıllık kurumsal mirasını vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda encümen ve ihtisas komisyonları da yeniden yapılandırıldı.

Buna göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önceki dönemde de bulunduğu Denetim Komisyonuna yeniden seçildi.

Fatma Kaplan Hürriyet'in de görev aldığı MBB Denetim Komisyonu'nda; Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yer aldı.