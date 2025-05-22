İstanbul`da günlük 15 bin seferle yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan Özel Halk Otobüslerinin, İBB`nin 6 milyar lirayı bulan alacaklarını uzun süredir ödememesi nedeniyle kontak kapatması, kentte toplu ulaşımda büyük aksamalara yol açtı. Yoğunluk metro, metrobüs ve diğer toplu taşımaya yansıdı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İETT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Özel Halk Otobüsleri için 2020-2025 arasında 19,5 milyar TL destek sağlandığının altı çizilirken, olası eylem ihtimaline karşı ek sefer ve hat planlamalarıyla İstanbulluların mağduriyeti en aza indirileceğini kaydetti.

İETT'nin Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük toplu ulaşım filosunu yönettiğinin altı çizilen açıklamada, İstanbul’da 6 bin 786 araçla (3.766 İETT, 3.020 Özel Halk Otobüsü) günlük 64 bin sefer yaptığını, 1,4 milyon km yol kat edilerek yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirdiğini kaydetti. 2020 Aralık’ta İBB Meclisi kararıyla hayata geçirilen Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) ile Özel Halk Otobüsleri’ne kapsamlı destek sağlandığı ve işletme maliyetleri İBB tarafından karşılanırken, teknolojik altyapının da yenilendiğini, yolcu başına değil, sefer ve kilometre başına garanti gelir modeli uygulandığı belirtilrdi.

ÖDEMELER YENİDEN PLANLANDI, ÖNLEMLER ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 1 Haziran 2025’ten itibaren Özel Halk Otobüsleri’nin hak ediş ödemelerini yeniden planladı ve mevcut sistemin değiştirilmesi dahil tüm alternatifleri değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, Özel Halk Otobüsleri tarafından duyurulan olası bir eyleme karşı İBB ve İETT, ek seferler ve hat planlamaları gibi önlemler alındığı bildirildi.

İBB ve İETT, vatandaşları ulaşım planlarını mevcut duruma göre yapmaları konusunda uyardı.

Öte yandan İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah 05:00 itibariyle İkitelli Filo Yönetim Merkezinde görevimizin başındayız" diyerek gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.