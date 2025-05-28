Türkiye’nin en dinamik ve etkili kamu kurumlarından birisi olan Gürsu Belediyesi yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi’ne gençlerin ve gençliğin belediyesi vizyonunu çizen Belediye Başkanı Mustafa Işık, Avrupa’ya çıkarma yaptı.

BAŞKAN IŞIK’TAN AB DAİMİ TEMSİLCİSİ KAYMAKÇI’YA ZİYARET

Projelerin sonuçları ve yeni projelerin devamı için bir dizi görüşme ve çalışma planlayan Başkan Mustafa Işık ilk olarak Büyükelçi, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı’yı ziyaret etti.

Başkan Işık, Büyükelçi ve Daimi Temsilci Kaymakçı’ya Gürsu Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeleri aktardı. Sunum ve proje görsellerini dikkatle inceleyen Kaymakçı’ya ,Başkan Işık; yeni dönemde Brüksel ile Gürsu arasında kurulabilecek proje köprülerinden de söz etti. Özellikle Gürsu tarımı, sanayi, ticaret, ve kooperatifçilik anlamında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler değerlendirildi.

Proje ortaklığı konusuna oldukça sıcak bakan Büyükelçi, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı, Gürsu Belediyesi’ne her konuda destek verebileceklerini açıkladı.

GÜRSU’DAN BRÜKSEL’E YENİ PROJE KÖPRÜLERİ

Brüksel’deki temaslarına Brüksel Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı 1. Müsteşar Mehmet Özgür Çakar ‘ı ziyareti ile devam eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ı Müsteşar Özgür Çakar ağırladı.

Gürsu’nın ve Bursa’nın değerlendirildiği toplantıda yeni işbirlikleri ve Gürsu’dan Brüksel’e atılacak yeni köprüler ve projeler görüşüldü.

Resmi ziyaretlerine ve temaslarının ardından Brüksel’deki Türkiye Maarif Vakfı’nı ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, özellikle gençlik projelerini dinlediği vakıf yöneticileri ile Gürsu Belediyesi’nin yaptığı projeler hakkında da detaylı bilgilendirme ve görüşmeler gerçekleştirdi.