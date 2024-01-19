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Göreve geldiği günden bu yana şeffaf ve katılımcı bir belediye hizmet anlayışı benimsediğini vurgulayarak, yaptığı mahalle ziyaretlerinde her bir vatandaşla doğrudan temas kuran Başkan Kıvrak’ın son durağı Çaltı Mahallesi oldu. Çaltı Mahallesi’nde vatandaşlarla samimi bir buluşma gerçekleştiren Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, belediyenin mahallede yürüttüğü çalışmaları da yerinde inceledi. Çaltı Mahalle sakinlerinin günlük yaşantılarında karşılaştıkları sorunları dinleyen Başkan Kıvrak, belediyenin etkili olabileceği konularda da vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

“Mahallelerimizin ihtiyaçlarına doğrudan çözümler üretmeye devam edeceğiz”

“Çine’mizi, halkımızla birlikte yönetiyoruz.” diyen Başkan Mehmet Kıvrak, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızdan gelecek her öneri ve eleştiri, belediyemizin daha iyi hizmet sunmasına katkı sağlayacaktır. Birlikte daha yaşanabilir bir Çine inşa etmek için, halkımızla daha sık bir araya gelmeye ve mahallelerimizin ihtiyaçlarına doğrudan çözümler üretmeye devam edeceğiz.”

Çaltı Mahallesi sakinleri ile Çaltı Mahalle Muhtarı Enver Özmen, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’ın mahallelerine yapmış olduğu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerini doğrudan iletebilme şansı buldukları için Başkan Kıvrak’a teşekkür ettiler.

Çaltı Mahalle’sindeki ziyaretinde Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak’a Çine Belediyesi Meclis üyesi Cengiz İnce de eşlik etti.