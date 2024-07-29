Çalışmaların hızla devam ettiği Sarıoğlu Mahallesi’nde mahalle sakinleri, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kıvrak'a teşekkür etti.

Çine Belediyesi ekipleri Başkan Mehmet Kıvrak liderliğinde vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek, ilçenin genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Daha modern, daha çağdaş bir Çine için aralıksız çalışan ekipleri Başkan Mehmet Kıvrak da yalnız bırakmıyor. Sık sık çalışmaları denetleyip, yapılacak işleri değerlendiren Başkan Mehmet Kıvrak, Sarıoğlu Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Taş döşenen yolları kontrol eden Başkan Kıvrak, yol yenileme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ve planlanan program doğrultusunda diğer mahallelerde de benzer çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çine Belediyesi olarak, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde ilçenin her köşesinde hizmetlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.