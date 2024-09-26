Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Kuşadası’na yaptığı 2 milyar 975 milyon TL’lik rekor yatırımla uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunlarını gideren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kente büyük değer katacak vizyon projelerin sürdüğü alanları, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarını projelerin detayları ile ilgili bilgilendiren Başkan Ömer Günel “Önümüzdeki 4 buçuk yılda vitesi yükselterek Kuşadası’na hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından geçen 6 aylık sürede kent genelinde yaşama geçirilen hizmet ve projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Ömer Günel’in basın ile buluşması proje sahalarına düzenlenen inceleme gezisi ile başladı.

KUŞADASI’NIN İLK VE TEK TRAFİK EĞİTİM PARKI

İnceleme gezisinin ilk durağı, Yavansu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Fethi Sekin Trafik Parkı Eğitim ve Yaşam Alanı oldu. Başkan Ömer Günel, 4 bin metrekarelik alan üzerinde çocukların trafik eğitimi alabilmesi için tasarlanan parkın 10 gün içerisinde kullanıma açılacağını söyledi. Parkta 214 metre yürüyüş parkuru, 204 metre bisiklet yolu, 400 metre ise akülü çocuk arabaları yolu bulunduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel “Sinyalizasyon sistemi ve trafik uyarı levhalarının bulunacağı Fethi Sekin Trafik Parkı Eğitim ve Yaşam Alanı, Kuşadası’nın ilk ve tek trafik eğitim parkı olacak. Çocuklarımıza sistematik bir trafik eğitimi vermek üzere tasarlanan parkımızda İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımız ile iş birliği içerisinde çalışacağız. Trafik Eğitim Parkı, pratik yapmak isteyen çocuklarımız ve ebeveynlerimiz için önemli bir işlevi yerine getirecek” dedi. Kuşadası’nda son dönemde yaşanan vandalca girişimlere de dikkat çeken Başkan Ömer Günel, yaşama geçirilen çalışma ve hizmetlerin korunması noktasında da tüm kent sakinlerinin gereken özeni göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK OTİZM MERKEZİ KUŞADASI’NDA AÇILIYOR

Başkan Ömer Günel, Fethi Sekin Trafik Parkı Eğitim ve Yaşam Alanı’nın ardından basın mensuplarıyla birlikte Kuşadası Belediyesi tarafından hayırsever iş insanı Ali Bekmezci’nin katkılarıyla yapılan Nazik Bekmezci Otizm Merkezi’ni ziyaret etti. 2250 metrekarelik kapalı alanı bulunan merkezin inşaatının tamamlandığını ve Kasım ayı başında hizmete açılacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, merkezin otizmli bireyler ve aileleri için bir eğitim mekânı olmasının yanı sıra bir sosyalleşme alanı olarak da önemli bir işlevi yerine getireceğini söyledi. Başkan Ömer Günel “Yaklaşık 70 milyon lira maliyetle kentimize kazandırdığımız projemiz bölgenin en büyük otizm merkezi olarak hizmet verecek. Merkezin, barındırdığı derslikler, spor salonları, yüzme havuzu, oyun alanları ve atölyelerle kentimizde ve civarda yaşayan otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşamına önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz” dedi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA TENİS KULÜBÜ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Başkan Ömer Günel’in, proje saha inceleme gezisi, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kuşadası Tenis Klübü ile devam etti. Başkan Ömer Günel, sahip olduğu uluslararası standartlarla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından da tescillenen Kuşadası Tenis Kulübü’nün ulusal ve uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacağını vurgulayarak “Gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortundan oluşan 6 bin metrekarelik alana sahip tenis kulübümüz, 900 metrekarelik yeşil alan düzenlemesi ile çevresini de güzelleştirecek. Seyirci tribünü, soyunma odaları, duş kabinleri ve kafeteryası ile modern bir spor tesisi olarak tasarladığımız kulübümüz, Kuşadalı çocuklarımızın erken yaşta tenis ile tanışmasına da olanak sağlayacak” dedi.

KUŞADASI’NIN İLK KENT MEYDANI

Başkan Ömer Günel’in basın mensupları ile birlikte yaptığı inceleme ve bilgilendirme gezisinin dördüncü adresi, eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapımı devam etmekte olan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi oldu. Toplam 20 bin metrekareyi kapsayan projenin 15 bin metrekaresinin kamuya açık etkinlik alanlarından ve yeşil alandan oluşacağını dile getiren Başkan Ömer Günel, “Kent Meydanı projemizde ticari alanları ve yapıları olabildiğince en az düzeyde tutmaya çalıştık. Proje alanı içerisinde bulunan ticari işletme sayısını 108’den 38’e düşürdük. Kültür-sanat ve sosyal etkinlik alanları ile Kuşadası’na önemli bir canlılık ve enerji katacak olan Kent Meydanı projemiz, 500 araçlık otoparkı ile bu konuda yaşanan sorunu da büyük ölçüde hafifletecek. Kent Meydanımız 2025 yılının Haziran ayında kentimize kazandırılacak” diye konuştu.

ÇOCUK GELİŞİM ve KADIN DANIŞMA MERKEZİ

Başkan Ömer Günel’in son durağı Türkmen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kuşadası Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi ve Kadın Danışma Merkezi oldu. Başkan Ömer Günel, “Kuşadalı kadınların aktif ve üretken bireyler olarak ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının önündeki engelleri kaldırmak; çocuklara bakım ve eğitim desteği vermek amacıyla faaliyet gösterecek olan merkezimizde yemekhane, mutfak, etkinlik, uyku, rehberlik, psikolog ve terapi odaları ile avukatlık ofisi bulunacak. Kısa süre içerisinde kent sakinlerimize hizmet vermeye başlayacak tüm yeni mekânlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.