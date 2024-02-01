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Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’le başlayan değişim kent yaşamının her alanında kendisini hissettirmeyi sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla son 5 yılda yeşil alan miktarı 7 kat arttırılan kent, dikilen yeni ağaçlarla da çok daha yeşil bir görünüme kavuşuyor.

Yaptığı alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra çevrenin, doğanın ve yeşilin korunmasına da büyük önem veren Başkan Ömer Günel döneminde 140 noktada yürütülen çalışmalarla kente kazandırılan 340 bin 706 bin metrekarelik park ve yeşil alanlar, sahip oldukları temaları ve doğayla uyumlu modern peyzaj tasarımları ile dikkat çekiyor.

400 milyon 296 bin tl’lik park ve yeşil alan yatırımı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in 2019 yılında göreve başlamasının ardından kentteki nitelikli yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yılda Kuşadası’na 400 milyon 296 bin TL’lik yatırımla 340 bin 706 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla 231 bin 891 metrekarelik alanı kapsayan 77 noktaya yeni park ve yeşil alanlar yapıldı. 108 bin 815 metrekarelik alanı kapsayan 63 noktada ise mevcut park ve yeşil alanlar bütünüyle yenilenerek kullanıma açıldı. Böylece son 5 yılda Kuşadası’na 400 milyon 296 bin TL’lik yatırımla 340 bin 706 metrekarelik yeni park ve yeşil alan kazandırılmış oldu.

12 bin ağaç dikildi

“Yemyeşil bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana 250’si yılın 6 ayı açan mor çiçekleri ile bulunduğu bölgeye büyük renk ve estetik katan tropikal jakaranda ağacı olmak üzere, toplam 12 bin ağaç dikildi. Öte yandan inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara yeniden yaşama şansı veren Kuşadası Belediyesi, bugüne kadar aralarında asırlık zeytinlerin de bulunduğu 700’ün üzerinde ağacı kesilmekten kurtararak yapımını tamamladığı parklara nakletti. Parkların peyzajı ile bütünleşen ağaçlar kısa süre içerisinde yeni yerlerine alışarak yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmeye başladı.

Refüj ve kavşaklar çiçek açtı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park yapım, yenileme ve ağaç dikim çalışmalarının yanı sıra 5 yıl boyunca kent içinde bulunan kavşak ve refüjlerde yürüttüğü peyzaj çalışması ile de Kuşadası’na büyük bir estetik kattı. Kavşak ve refüjler bitki dikimi için elverişli humuslu toprak ile kaplanarak Akdeniz iklimine uygun çiçek ve ağaçlarla renklendirildi. Otomatik sulama sistemlerinin kurulduğu refüj ve kavşaklarda çimlendirme çalışmasının yanı sıra dolomit taşları ile çeşitli ağaç kabukları kullanılarak yapılan peyzaj tasarımı da kent sakinleri tarafından beğeni ile karşılandı.

17 kilometrelik çevre yolu’nun peyzajı çok beğenildi

Bunun yanı sıra Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan 17 kilometrelik çevre yolunda bulunan refüj ve kavşakların bakımı Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokolle Kuşadası Belediyesi tarafından üstlenildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çimlendirme, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları ile çevre yolu estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Parklar hepimizin

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, 5 yıl boyunca kente kazandırdığı yeşil alanlarda can dostlarını da unutmadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yeni yapılan ve bakıma alınan parklara kedi ve köpek evleri ile mama ve su kapları yerleştirildi. Bakımları ve temizlikleri düzenli olarak Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kedi ve köpek evleri ile mama ve su kapları sayesinde parklar sokak hayvanları için de yuva oldu.