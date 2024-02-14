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Kuşadası’nda 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bayrağını yeniden dalgalandıracaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız” dedi. Bölge sakinleriyse Başkan Ömer Günel’i büyük ilgi ve coşkuyla karşılayarak yaşama geçirdiği hizmet ve projelerden ötürü teşekkür etti.

İkiçeşmelik’te Başkan Ömer Günel’e coşkulu karşılama

Görevde olduğu 5 yılda kentin değişimi ve gelişimi için çok çalışan Başkan Ömer Günel, mümkün olan her fırsatta esnaf ve hemşehrilerinin sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, 57 milyon 425 bin TL’lik yatırımla alt ve üstyapısı yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi’ni ziyaret etti. Bölge sakinleri tarafından sıcak ve coşkulu bir biçimde karşılanan Başkan Ömer Günel’e ziyaretinde CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileri, mahalle komisyonu üyeleri ve Güvercin Masa Gezici Ekibi de eşlik etti. Başkan Ömer Günel, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinlemeden önce İkiçeşmelik Mahallesi seçim ofisine giderek partililere ve vatandaşlara seslendi.

“Kısa sürede çok önemli işler başardık”

Konuşmasında İkiçeşmelik Mahallesi’nin uzun yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığına ve bu nedenle de göreve gelir gelmez buraya öncelik verdiklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Öncelikle beni coşkuyla karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. İkiçeşmelik Mahallesi’nde kısa süre içerisinde önemli işler başardık. Alt ve üstyapıyı tamamen yeniledik. Böylece sorunları kökten çözüme kavuşturmuş olduk. Doğal gaz yatırımlarının bölgeye gelmesini sağladık. Tüm elektrik tesisatını yer altına aldırdık. Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi taziye evini tamamlayıp kullanımınıza sunarak önemli bir ihtiyacı giderdik. Cafer Kotan Yaşam Parkı ile bir bütün içerisinde Kütüphane ve Kitap Kafe, Anne Baba ve Çocuk Merkezi’ni hizmete açarak önemli bir sosyal donatı alanı oluşturduk. Hem Kuşadası’na hem de İkiçeşmelik Mahallesi’ne verdiğimiz sözleri yerine getirdik” dedi.

“Bahane değil hizmet ürettik”

Kuşadası’nda 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bayrağını yeniden dalgalandıracaklarını belirten Başkan Ömer Günel, “Yerel seçimlere artık sayılı günler kaldı. İlçe örgütümüzle birlikte bu sürede çok çalışacağız. Seçimi sandıkları patlatarak kazanacağız. Biz göreve geldiğimizde birileri gibi laf ve bahane üretmedik. Biz birileri gibi sorunların arkasına sığınmadık. Bizim yapabileceklerimize birilerinin hayali bile yetişmez. Pandemi, deprem ve ekonomik kriz demeden ekip arkadaşlarımla çok çalıştık. İkinci 5 yılımızda da İkiçeşmelik Mahallesi’ne vizyon projeler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.