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Kuşadası’nın tüm mahalleleri gibi her iki bölgenin de büyük bir değişim yaşadığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “4 buçuk yılda yaptıklarım, bir sonraki dönemde yapacaklarımın teminatıdır” dedi.

Göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını “Belediye başkanının makamı sokaklardır” anlayışı ile sürdüren Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Kuşadalılarla buluşmaya devam ediyor. Görevde bulunduğu 4,5 yıllık süre içerisinde, Kuşadası’nda adım atmadığı yer kalmayan Başkan Ömer Günel, son olarak Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerini ziyaret etti. Başkan Ömer Günel’e alan gezisinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Güvercin Masa gezici ekibi de eşlik etti. Mobil Ofis Hizmet Aracı ile ilk olarak Davutlar Mahallesi’ne giden Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bölgede yürütülen yol yapım ve peyzaj düzenleme çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Esnaf ve vatandaşlar ile de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, yaşanan problemlerin anında çözülmesi için gerekli olan talimatları verdi.

Davutlar ve Güzelçamlı’da sıfır işgaliye dönemi başlıyor

Başkan Ömer Günel, alan gezisi kapsamında Davutlar-Güzelçamlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Güler’i de ziyaret ederek, her iki mahallede başlatacakları sıfır işgaliye uygulaması hakkında fikir alışverişinde bulundu. Uygulamanın Davutlar ve Güzelçamlı’nın caddelerine aynı kent merkezinde olduğu gibi düzen getireceğini belirten Başkan Ömer Günel, “Kuşadası hızla gelişen bir turizm kenti. Dünyanın her köşesinden kentimize turist geliyor. Dolayısıyla turistik noktaların tertipli ve düzenli olması gerekiyor. Bu konuda esnaf arkadaşlarımın iş birliği yapacağına olan inancım tam” dedi.

Davutlar Mahallesi’nden sonra Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile Güzelçamlı Mahallesi’ne geçti. Burada CHP Güzelçamlı Mahalle Temsilciliği üyeleriyle kısa bir toplantı yapan Başkan Ömer Günel, gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturulan Özer Türk Caddesi esnafını da ziyaret eden Başkan Ömer Günel, son olarak 4 milyon 500 bin TL yatırımla kente kazandırılan Panionion Parkı’nda incelemelerde bulundu.

“Yatırımlarımız devam edecek”

Başkan Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri ziyareti boyunca başta kadın ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri tarafından çok sıcak bir biçimde karşılandı. Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ömer Günel’e sık sık teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi tarafından bölgeye yapılacak yatırımların süreceğini kaydeden Başkan Ömer Günel, “Görevde olduğum süre boyunca Kuşadası’na 30 yılda yapılmayan hizmeti yaptık. Davutlar Mahallesi’nin altyapı sorununu çözerek 205 bin 783 metrekare, Güzelçamlı Mahallesi’ne de 256 bin 362 metrekare yeni yol kazandırdık. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır” diye konuştu.

Otostopçu gençlerle yol boyunca keyifli sohbet

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alan gezisi dönüşündeyse yolda otostop yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencilerini Mobil Ofis Hizmet Aracı’na aldı. Öğrencilerle yol boyunca sohbet eden Başkan Ömer Günel, daha sonra onları üniversiteliler için Kuşadası Belediyesi tarafından verilen ücretsiz akşam yemeğinden faydalanabilmeleri için Gazibeğendi Tesislerine bıraktı.