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Didim Belediyesi tarafından hazırlanan ve bir hafta boyunca gerçekleştirilen etkinlik programı kapsamında, pazartesi günü Luka isimli çocuk sineması, Salı günü Sevgi Tohumları ve Orman Perisi müzikli danslı çocuk oyunu, Perşembe Günü “Cesur” çocuk sineması, Cuma günü Asterix ve Oburix müzikli danslı çocuk tiyatrosu yapıldı.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde Didimli çocuklar, ara tatil keyfini doyasıya yaşadı. Çocuk sinemaları ve Müzikli tiyatro oyunları ile hem eğlenip hem öğrenen çocuklar ara tatilde böyle güzel etkinleri düzenlediği için Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Ara tatilde çocuklar için eğitici ve eğlendirici bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, ara tatilde bir hafta boyunca düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimizde çocuklarımızın keyifli bir tatil geçirmelerini sağladık. Yeni dönemde çocuklarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.