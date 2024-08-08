Konuyla ilgili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den açıklama geldi. Ergün Poyraz'ın açıklamalarına ithafen Günel, şunları söyledi: "Ergün Poyraz yayınlanan son haberinde Cumhuriyet Halk Partisi üzerine bir çok gerçek dışı yalan ve iftiradan oluşan yazılar yazmış hiç bir zaman bastıramadığı sözde kitaplara kapak yaptırmıştır. Bu eylemleri ile algı yaratmaya çalışmıştır. 2020 yılından bugüne kadar sistematik olarak gerek şahsımı gerekse partimi hedef alan bir çok yalan, iftira ve kumpas eyleminin baş aktörü olmaktan da geri durmamıştır. 2024 yerel seçimlerinde Kuşadası’nda Cumhuriyet Halk Partisi adayı olarak bana karşı seçimi kaybettirmek adına muhalif partilerle her türlü ahlak dışı siyasi kumpasında baş aktörü Ergün Poyraz’dır. Tek tek ifşa olan Ergün Poyraz, işlediği aleni suçlar sebebi ile adalet önünde hesap vermelidir. Bu nedenle kendisi hakkında, her bir iftirası, hakareti ve ifşa olan kumpas eylemleri için suç duyurusunda bulundum. Kamuoyunun da bu şahsın hiç bir eylemine itibar etmemesini önemle rica ediyorum”

Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER