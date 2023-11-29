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Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

2. Etap çalışmaları başladı

Cumhuriyet Mahallesi’nde 2. etap faaliyetlerinin Kasım ayı itibariyle başladığını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Cumhuriyet Mahallemizdeki çalışmalarımız devam ediyor. Ben bu konuda vatandaşla irtibatımızı sağlayan muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Birinci etapta altyapı çalışmaları tamamlanan kuzey kısmının bağlantısını yapmıştık. Şimdi ise Ziya Gökalp Caddesi’nin karayolu bağlantısı kısmına giriyoruz. Çalışmalarımız trafik akışını sağlayacak şekilde etap etap gidiyor. İlk etapta bizim sorumluluğumuz olmamasına rağmen bir kanal çalışması gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız çöken hatların hepsini ihya ve inşa ettiler. Bütün arkadaşlarımızın emeklerine sağlık” dedi.

Yeşil Mahalle’de yol sorunu çözüldü

Yeşil Mahalle genelinde yolların yüzde 90’ının tamamlandığını dile getiren Başkan Özcan; “Öncelikle toprak olan alanları yenilemeye çalıştık. Yeşil Mahalle de yüzde 90 bunu tamamladık. Şimdi Zafer Mahallesi’nde arkadaşlarımız yol çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın evlerine yazın tozla, kışın çamurla gitmemesi için gayret ediyoruz. Başta işlek noktalar olmak üzere şehrin tüm arterlerini, ara sokakların tamamını, bozuk ve tamirata ihtiyacı olan tüm mahallelerimizi yenileyeceğiz. Sayın bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kaydetti.