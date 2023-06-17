Nazilli Belediyesi, Merhum 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ölümünün 8’nci yıldönümünde 5 bin kişilik pilav hayrı yaptı. Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken vatandaşlara da pilav ikram edildi.

Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Uysal, Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Vahap Kırca, Yeniden Refah Partisi Nazilli ilçe Başkanı Emin Eser, Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Bingül ve AK Parti Nazilli Kadın Kolları Başkanı İlker Akbaş ile birlikte Belediye Meydanında kurulan stantlarda vatandaşlara pilav ayran ikramında bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine her zaman hizmet etmiş her büyüğümüz saygı, sevgi, rahmet ve nimet ile anıyoruz. Nazilli Belediyesi'nin geleneksel hale gelmiş bu faaliyetlerinden bir tanesini daha gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Devlet büyüklerimizi bu şekilde anmak Nazilli'mize yakışan bir davranış. Şimdiye kadar bu faaliyetleri yapan belediye başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizde devam ettirmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Nazilli halkının teveccühü de bizi ziyadesiyle mutlu etti " dedi.

Mahalle Muhtarlarının ve yüzlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen pilav hayrı sonrası geçtiğimiz yıl Yıldıztepe Mahallesinde hizmete giren, içinde heykelinin de bulunduğu Süleyman Demirel parkı ziyaret edildi. Başkan Özcan’a eşlik eden Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Uysal, Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Vahap Kırca, Yeniden Refah Partisi Nazilli ilçe Başkanı Emin Eser ve Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar Süleyman Demirel’in anıt heykeline karanfil bırakarak dua etti.