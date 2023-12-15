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Tarım hayvancılık gıda sektörlerinin geldiği son teknolojilerin, traktörlerin, tarım ekipmanlarının yer alacağı bölgenin en büyük organizasyonlarından olan Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarında bu yıl 10 farklı İlden 80’e yakın ulusal ve yerel ticari firma standlarını açacak. Fuar 16-19 Aralık (Cumartesi-Pazar-Pazartesi-Salı) tarihlerinde 4 gün boyunca 10.00-23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak olup resmi açılış töreni Cumartesi günü saat: 14.00’de protokol katılımlarıyla gerçekleşecek.

"Bölgenin en büyük fuarına ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız"

Geçen yıl 50.000 üzeri katılımcının ziyaret ettiği fuar hakkında konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “İncir, zeytin, kestane pamuk, narenciye gibi birçok tarım ürünüyle, hayvancılık faaliyetleriyle ülkemizin hatta dünyanın yakından tanıdığı Nazillimiz’de, 6. Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarını gerçekleştirecek olmanın mutluluğu heyecanı onuru içerisindeyiz. Her yıl organizasyon, katılımcı firmalar, yer alan ekipmanlar, ziyaretçi sayısıyla üzerine koyarak yükselttiğimiz fuar organizasyonumuzu bölgenin en büyük fuarı olma yolunda ilerliyoruz. Kaymakamlığımız, belediyemiz birlikte Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Ziraat Odamız, Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğimiz, KOSGEB katkılarıyla, el birliğiyle büyük bir özveriyle gerçekleştireceğiz. Nazillimizin tanıtımına büyük katkı sunan organizasyonumuzu ilerleyen yıllarda bölgenin en büyük fuarını yapmak için çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. Bu vesile ile katkı sunan tüm kurumlarımıza bu güzel organizasyonda yer aldıklarından ve de verdikleri emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl 50.000 ziyaretçinin katılımı olmuştu. Bu yıl bu sayının 60. 000 ve üzeri olmasını öngörüyoruz. Bir çok ilden, Nazillimiz ve çevre ilçelerimizden yer alacak ulusal ve yerel firmalarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar, tüm ziyaretçilerimize, hemşehrilerimize güzel bir fuar diliyor, bu güzel fuara davet ediyorum” İfadelerine yer verdi.