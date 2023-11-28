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Saatçı, yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; "Basında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündeme gelen af konularına ilişkin bazı haberlere cevap vermek isterim.

Söz konusu bir haberde Sayın Cavit Yenipazarlı ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde affının gündeme geldiğine ilişkin bir haber dikkatimi çekti. Bilinmesini isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi, kendisini cumhuriyet değerlerine adamış herkese kucak açan bir partidir. Ancak, bazı hususlar vardır, onlar affı mümkün olmayan hususlardır.

Haberde bahsi geçen bir isme özellikle dikkat çekmek isterim. Bu isim, her ne kadar 12 Eylül 2023 tarihinde CHP'den istifa etmiş olsa da, o tarihe kadar sadece fiziken CHP'li idi. Ne zaman ki Aydın'da Gökçek modeli uygulamaya gitti, oğluna kulüp satın alıp müteahhitler tarafından fonlandığı anda ilkeler bazında CHP'den istifa etmişti.

Yaptıklarının CHP'nin kurumsal kimliğine ve ideallerine uygulamalarına aykırı davranışları, parti büyüklenince ve partililer tarafından yapılan uyarılara rağmen, burnunun dikine hareket etmiş, öfke ve sinirli karşılık vermiştir. Bunun yanında istifa açıklamasında partiyi, Genel Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve CHP'lilere hakaretler yağdırarak ayrılmıştır. Dolayısıyla, bu davranış rutin, masum bir istifa değildir. Bundan dolayı, Atay, gözümüzden, gönlümüzden düşmüş, siyasi yoldaşlarımızdan firar etmiş birisidir" Sözlerine son verdi.