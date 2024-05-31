Nazilli’nin sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak ve hizmet kalitesini artırmak için haftanın 6 günü sahada olacağı sözünü veren Başkan Tetik, mahalle muhtarları eşliğinde Turan, Zafer ve Yeni Sanayi Mahallelerini ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde mahalle ziyaretlerine başlayan Tetik, mahalle muhtarlarının taleplerini not alarak şehrin önemli sorunlarını ivedi bir şekilde çözmek için çalışmalara hız kazandıracaklarının da altını çizdi.

Nazilli’yi karış karış gezerek muhtarlarla birlikte sorunları yerinde çözeceklerini ifade eden Başkan Tetik; “Çarşamba günü halk günümüzü gerçekleştirdik. Halkımıza verdiğimiz hizmet sözünü yerine getirmek için saha çalışmalarımızı artırmamız gerekiyordu. Bugün erken saatlerde mahalle ziyaretlerimize başladık. Muhtarlarımız da bize eşlik etti. Mahallelerinde yaşanan sorunları anlattı. Müdürlüklerimize gerekli talimatları verdik. Bu çalışmalarla kentimizin sorunlarını en aza indirerek hemşehrilerimize daha yaşanılır bir Nazilli inşa etmiş olacağız. Kıymetli desteklerinden dolayı muhtarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.