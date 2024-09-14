Cenaze töreninde herkes üzüntü içinde iken, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen  kameralara nasıl poz veririm derdine girdi. 

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İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eyri Didim'de törenle toprağa verildi.

Törende acılı aile dışında devlet erkanıda yerini alırken ayrıca Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 17 İlçe Belediye Başkanlarıda yerini aldı. 

Nazilli takımı nerde olduğunu unuttu
 
Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen  Cenaze töreni'nde değil miting alanında gibi kameralara poz verdi.

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve CHP Nazilli İlçe Başkanının verdiği poz tepkilere yol açtı.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer

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Editör: Mehmet Cemil AĞIRBAŞER