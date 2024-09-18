Efeler Belediyesi Meclis Salonu’nda basın mensuplarını ağırlayan Başkan Yetişin, toplantı öncesi belediye meclis üyeleri ile birlikte görüntü verdi. Yetişkin, “Dedikodularla işimiz yok. Tek bir amacımız var o da Efeler halkına hizmet etmek” diyerek 13 Eylül Cuma gününden bu yana medyada yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“ÖZÜR DİLEDİLER”

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, onay bekleyen imar dosyalarının önemli kısmının bir önceki yönetim döneminden kaldığını söyledi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü imar dosyalarının reddedildiği algısıyla belediyeye gelen kişilerle ilgili medyada yer alan asılsız iddialara açıklık getiren Başkan Yetişkin, “Bazı cümlelerin yasaya uygunluğu konusunda karmaşa yaratmaması amacıyla virgülle ayrılmasını talep ettik. Bahse konu kişiler, bu durumu dosyalarının reddedildiği şeklinde anlamış. Bu yanlış anlaşılmayı düzelttik. Kendileri de geçtiğimiz Pazartesi günü benimle tekrar görüştüler, hem şahsımdan hem de belediyemizden özür dilediler” dedi.

“450 DOSYAYI İNCELEMEYE ALDIK”

Göreve geldikleri günden bu yana İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde 450 dosyayı incelemeye aldıklarını ifade eden Başkan Yetişkin, “Ruhsat bekleyen şu anda 162 dosyamız var. 93 tanesi geçmiş dönemden kalma. 69 tanesi de bu döneme ait. Geçmiş dönemden kalanlar, bizim de incelemeye aldığımız dosyalar da dâhil olmak üzere yeniden projelendirilip yeniden yönetmeliğe uygun hale getirilmek zorunda kalacaktır. Biz en son aşamaya gelmiş ruhsatların tamamını geçen haftalarda zaten verdik. İncelemelerimize devam ediyoruz. Kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Burada bir bekleme süresinden bahsetmektense inceleme süresinden bahsetmek daha doğru” diye konuştu.

“ BAŞVURULAR, YASALARA VE AHLAKA UYGUNSA BİZ KİMSENİN İŞİNİN ÖNÜNE GEÇMEYİZ”

Efeler Belediyesi’nde onay bekleyen diğer başvurularla ilgili de konuşan Başkan Yetişkin, “Başvurular, yasalara ve ahlaka uygunsa biz kimsenin işinin önüne geçmeyiz. Bizden önceki yönetim döneminden bekleyen ve vatandaşların ciddi zaman kaybetmesine neden olan dosyalar var. Bu durum bizim dönemimizden kaynaklanmıyor. Biz, imza atacağımız tüm dosyaların yasal ve ahlaki açıdan uygunluğunu incelemek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“İŞİMİZİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Bu süreçte, ortaya atılan dedikodulardan ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinden rahatsızlığını dile getiren Başkan Yetişkin, “Biz işimizi yapmak istiyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımız ve Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Meclis toplantılarımızda aldığımız kararların önemli bir kısmı oy birliğiyle alınıyor. Efeler halkına hizmet için çalışıyoruz. Bizim hizmet yöntemimizde bahaneler yok. Bizler, halkımızın gündemine sadece yaptığımız ve yapacağımız işlerle gelmek istiyoruz. Bu konuda yumruğumuzu masaya vurmak gerekirse onu da yapacağız” dedi.

E-PROJE PROGRAMINA GEÇİLİYOR

İmar dosyalarıyla ilgili bir müjdeyi duyuran Başkan Yetişkin, “Önümüzdeki ay itibariyle E-Proje programına geçiş sağlayacağız. Ortak akılla bu kararı aldık. Bundan sonra hiçbir kafa karışıklığına yer vermeyeceğiz. Hiçbir soru işareti bırakmayacağız. Zira yapılacak olan tüm proje talepleri elektronik ortamda tarafımıza teslim edilecek, bilgisayar sistemine işlenecek. Herkes yeni program tarafından oluşturulacak olan şifreyle kendi projesinin hangi aşamada olduğunu, neler yapıldığını, hangi işlemleri beklediğini görecek. Gecikmeyi engellemek ve belediyemizin daha hızlı imar işlerine çözüm bulabilmesi açısından mesaj sistemi de programda yer alacak. Projedeki herhangi bir eksiklik olursa ilgili tüm kişiler bu yöntemle bilgilendirilecek” diye konuştu.

“3 KURALIMIZ VAR: HUKUKA UYGUNLUK, YASALARA UYGUNLUK VE AHLAKA UYGUNLUK”

Tüm görüşmelerinde üç tane kural ile hareket ettiklerine dikkat çeken Başkan Anıl Yetişkin, “ Bunlardan bir tanesi hukuka uygunluktu. Hem avukat kimliğim hem de daha önceki baro başkanlığı görevim, vicdanımızın sesini ilk önce hukuka uygun olarak yapmamız gerektiğini öğretti. Sadece yazılı yasalara, mevzuata uygunluk değil, hukukun her alanıyla kaynaşmış kardeşlik hukuku, arkadaşlık hukuku, komşuluk hukuku, hemşerilik hukukuna uygunluğu aradık ilk önce. İkincisinde yasalara uygunluğu aradık elbette ki. En önemli noktamız da buydu. Üçüncü noktamız da ahlaka uygunluk” diye konuştu.

“SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE OLAYLARI BAŞKA YÖNE ÇEKMEK İSTEYENLER VAR”

Geçtiğimiz cuma günü yaşanan süreci de aktaran Yetişkin, “Kendileriyle görüştük, dosyalarını incelemek en doğal hakkımız. Projelerinin hukuka, ahlaka ve yasalara uygun olduktan sonra hiçbir engel çıkartılmayacağını, eşit adil bir şekilde davranıldığını da kendilerine ilettik ve özürlerini de aldık. Pazartesi günü özür dilediler. Ancak pazartesi günü bir olay daha yaşandı. Bu olayı başka bir noktaya çekmeye çalıştılar. Bir müteahhit arkadaşımız daha önceden ruhsatını almış, iskanını almış, her şeyi tamamlanmış projesinin yolunun yapılmasını istiyordu. Ama iletişim tarzı açısından yanlış bir tavır olduğunu bize daha sağlıklı bir iletişim kurma olanağı sağlamadığından dolayı kendisiyle de tekrar görüştük. Talebi, yaptığı projenin yolunun yani imara açık olan yolunun yapılması. Biz de bunun bir program dâhilinde olduğunu, yapılacağını da kendisine ilettik. Teşekkür etti. Tekrar randevu talep etti. Bu konuyu başka bir yöne, başka bir mecraya çekmek isteyen, sistematik bir şekilde bunu yapan, arkadaşlarımız olduğunu üzülerek izledik. Ancak şunu asla unutmayalım. Biz Efeler Belediyesi olarak bir kurumsal kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Efeler Belediyesi'nde Anıl Yetişkin veya başka birisinin olmasının hiçbir önemi olmadığını, hizmetin hemşerilerimize yapılacak olduğunu göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN SEVİNÇLERİNE ORTAK OLMAMIZ NEDEN İNSANLARIN ZORUNA GİDİYOR”

Mesai saatleri dışında vatandaşlarla beraber olmalarının eleştirildiğine değinen Yetişkin, “Efeler halkımızla beraber olmamız dahi bazı arkadaşlarımızın eleştirilerine konu oluyor. Hemşehrilerimin sevinçlerine, üzüntülerine ortak olmamız neden bu kadar zoruna gidiyor insanların? Ben onu anlamış değilim. Kurumsallaşma sancılı olacaktır. Ama biz burada bir zihniyeti hukuka, ahlaka, yasalara uygun bir zihniyeti yerine getirmeye bunu kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Elbette ki sancılarını çekeceğiz. Ancak biz yapacak olduğumuz işlerden ziyade yaptığımız işlerle anılmak istiyoruz. Gerçeği konuşmaktansa dedikodu malzemesi yapmanın hiçbir kimseye faydasının olmadığını da açık, net bir şekilde göstermek istiyorum” diye konuştu.

“ÖNEMLİ OLAN HEMŞEHRİLERİMİZE SUNACAĞIMIZ HİZMET”

Efeler Belediyesi’nde isimlerin değil vatandaşa yapılacak olan hizmetin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yetişkin, “Burada bireysel talepleri yerine getirmiyoruz. Tüm hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Fakat bu tutum ve davranışlarımızdan dolayı sistematik bir saldırıya uğruyoruz. Bunun nedenini anlamış değiliz. Bizim seçim döneminde sloganımız ‘İşimiz gücümüz Efeler’di. Ben ve çalışma arkadaşlarım sözümüzü yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Efeler Belediyesi’nin kurumsal kimliğinin her zaman en üstte olduğunu söyleyen Yetişkin, “Hiç kimse belediyemize, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza elinde delil olmadan suçlamalarda bulunamaz. Varsa elinizde bir bilgi ve belge paylaşın. Hukuken gereğini yapmaya hazırım” şeklinde konuştu.

“SAYIN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile uyum içinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Sanırım bu durum bazı kesimlerde rahatsızlık yaratıyor. Sayın Özlem Çerçioğlu’yla uyum içinde, saygı ve sevgi çerçevesinde yeni projeler için hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.