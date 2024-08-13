Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Cumhuriyet Halk Partili 12 belediye başkanı ile birlikte, iktidar politikalarından kaynaklanan ekonomik krizin etkilerini azaltmak amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda ekonomik buhran nedeniyle çocukların temel ihtiyaçlara ulaşma konusunda yaşadığı zorluklara dikkat çekilerek, “Tek bir evladımızın dahi hayatına dokunacak tüm yatırımların kolaylaştırılması hususlarında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz” mesajı paylaşıldı.



Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler, uygulamalar ve imza attığı iş birlikleri ile vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. AK Parti yönetiminin başarısız politikaları nedeniyle oluşan ekonomik kriz, vatandaşların emeğini her geçen değersizleştiriyor ve özellikle çocukların temel haklarına kavuşması konusunda önüne engeller çıkartıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları ise görev yerlerinde hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla bu durumun etkisini en aza indirmeye çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ilin 12 farklı ilçesini yöneten CHP’li 12 belediye başkanı bir araya gelerek çocukların ekonomik buhranı daha az hissetmeleri için alınacak tedbirleri değerlendirdi.

Toplantı sonucunda belediye başkanlarının imzasıyla birlikte yayınlanan ortak bildiride; Ülkemizde son yıllarda etkisini git gide arttıran ekonomik kriz; hayatın her alanında olduğu gibi özellikle çocuklarımızın temel ihtiyaçlarına ulaşmasında, fırsat eşitliği ve temel haklardan faydalanmalarında aksamalara neden olmaktadır. Bu bağlamda; çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarını destekleme konusunda Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler; bugüne kadar kreşler, otizm ve disleksi merkezleri gibi onlarca projeye imza atmıştır. Ancak tasarruf genelgeleri gibi, kamuda daha fazla mali disiplin hedefleyen bir takım düzenlemelere, çocuklarımızın ve özellikle de öz bakımlarını yalnızca destekleyici eğitimlerle edinebilen özel çocuklarımızın hizmet almasına mani hükümler eklenmemesi temel bir zorunluluktur. Biz Aydın ilinde halkımıza hizmet eden Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak diyoruz ki; ‘eğitimde tasarruf olmaz.’ Bu nedenle; mevcut ve yeni yapılacak düzenlemelerde eğitime ilişkin her türlü yatırımı kısıtlayıcı hükümlere yer verilmemesi, mevcut düzenlemelerde yer alan ve kısıtlayıcı hüküm olarak değerlendirilebilecek ifadelerin tekrar gözden geçirilmesi ve kaldırılması, tek bir evladımızın dahi hayatına dokunacak tüm yatırımların kolaylaştırılması hususlarında tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.