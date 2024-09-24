Başkan Yetişkin, ilk olarak Efeler Kaymakamı İlker Arıkan’ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Görüşmede, Efeler’deki belediye-kaymakamlık iş birliğinin önemine vurgu yapılırken, karşılıklı desteklerin sürdürüleceği belirtildi.

Ardından Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ı makamında ziyaret eden Yetişkin, ilçenin güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçede güvenlik ve huzur ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların konuşulduğu buluşmada, belediye ve emniyet teşkilatının ortak projelerde daha da yakın çalışacağı vurgulandı.

Başkan Yetişkin, gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, kamu kurumlarıyla kurulan güçlü iş birliğinin Efeler halkına en iyi hizmeti sunmada önemli rol oynadığını ifade etti. Yetişkin, "İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın güvenliği için tüm kurumlarla koordineli çalışmaya devam edeceğiz" dedi.