Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, iftarını vatandaşlarla birlikte açmaya devam ediyor. Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi sakinleri ile birlikteiftarınıaçan Başkan Zeyrek, iftar sonrası da mahalle sakinleriyle sohbet etti.

MANİSA İGFA) - Manisa'da İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek,MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı,Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar ve Ali Kılıç, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Zeyrek, iftar sofrasının kurulduğu alanda tüm masaları gezerek vatandaşlarla sohbet etti.Vatandaşlarla birlikte iftar sofrasına oturan Başkan Zeyrek, taleplerini dinledi. Başkan Zeyrek, Akgedik’e yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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