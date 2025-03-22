Balıkesir Ayvalık’ta içme suyu kayıplarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürdürülebilir su yönetimi kapsamında BASKİ tarafından başlatılan çalışmalarla 10 günde 55 km saha tarandı.BALIKESİR (İGFA) - Yeraltı dinlemede 8 arızaya ulaşılmasıyla 8 bin 640 kişinin kullanacağı kadar su kaybının önüne geçildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık yüzde 60-70 oranında kayıp kaçağın oranının olduğu Ayvalık’ta başlattığı “Şebeke Rehabilitasyonu Çalışmaları” tüm hızıyla sürüyor.

Halkın sağlıklı suya kavuşması için ilk olarak Ayvalık’ın altyapısında büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürdürülebilir su yönetimi kapsamında çalışmaları hızlandıran BASKİ ekipleri, teknolojik yöntemlerle anında arıza tespiti yapıyorlar. 180 gün sürecek bir çalışma programıyla yeraltındaki fark edilmemiş su patlaklarının onarımı hedefleniyor.

10 GÜNDE 55 KİLOMETRELİK SAHA TARANDI

BASKİ’nin Ayvalık’ta içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ve izole alt bölge şebekelerinin oluşturulması çalışmaları kapsamında 10 gün içinde 55 kilometre saha tarandı. Bu çalışmalar sonucunda; 29 kayıp vana konumu tespiti, 96 vana pozisyonu tespiti yapıldı. 7 kaçak tespiti yapan ekipler, 4 arızanın da onarımını gerçekleştirdiler. Yapılan saha çalışmalarında içme suyu temin hattındaki 4 arızanın onarımı sonucunda 20 ltsn kazanım sağlanırken yaklaşık 8 bin 640 kişinin kullanacağı kadar su kaybının önüne geçildi.