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Engelliler Haftası dolayısıyla Bayraklı Kızılay Şube Başkanı Metin Köroğlu, Bayraklı'da bulunan 'Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulaması' okulunda eğitim alan özel çocuklara hediyeler dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.İZMİR (İGFA) - Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Okulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kutlama töreni yapıldı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şuayip Üner, İlçe Müftüsü İbrahim Türedioğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aziz Özen, Kızılay Bayraklı Başkanı Metin Köroğlu ve öğrenci velilerinin katılımıyla yapıldı. Programda öğrenciler yaptıkları gösteriyi sundular. Gösteri sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı. Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Okulda düzenlenen etkinliğe katılan Bayraklı Kızılay Şube Başkanı Köroğlu, "Burada eğitim alan çocuklar bizlerin çocukları çocuklarımıza aldığımız hediyeler kendi istekleri, bizlerden ne talep ettilerse onları aldık ve bu güzel çocuklarımıza dağıttık. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek bizleri de çok mutlu etti. Çocukların mutluluğunu görmek ve onların mutluluğuna ortak olmak bizleri gerçekten çok mutlu etti. Harika bir gösteri hazırlamışlar coşkuyla onları izledik." dedi.